UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Nach Angaben des Managements liefen die strukturellen Veränderungen im US-Vermögensverwaltungsgeschäft der Schweizer Großbank planmäßig, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Die UBS sehe sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen gestärkt und halte an ihrem Ziel fest, im Jahr 2026 positive Nettomittelzuflüsse zu erzielen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
38.00 CHF
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
41.13 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
37.39 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Anke Reingen
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KGV*:
-