NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 126 auf 127,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal ihre Annahmen für den Baustoffkonzern. Eine robustere Nachfrage und gezielte Maßnahmen bei der Preisgestaltung führten in ihrem Modell zu etwas höheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2026./rob/tih/he;