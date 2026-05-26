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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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26.05.2026 18:19:51

BP Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP anlässlich der Abberufung von Verwaltungsratschef Albert Manifold mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson reagiert mit "großer Resignation" auf die Nachricht von der Absetzung Manifolds, wie er am Dienstag schrieb. Er hatte vor allem auf die Strategie des Managements gesetzt./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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