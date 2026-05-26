Boeing Aktie 913253 / US0970231058
173.67CHF
1.92CHF
1.11 %
18:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.05.2026 16:50:26
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Konkurrent Airbus habe zuletzt 101 bestellte Frachtflieger des Modells A350F gemeldet, während der Auftragsbestand von Boeing bei 133 Frachtflugzeugen des Modells 777-300F liege, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 220.73
|
Abst. Kursziel*:
33.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 220.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.07%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.05.26
|Boeing muss LOT keinen Einnahmeausfall bezahlen - Streit wegen 737 Max (Spiegel Online)
|
22.05.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagabend schwächer (finanzen.ch)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)