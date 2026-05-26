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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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26.05.2026 16:50:26

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Konkurrent Airbus habe zuletzt 101 bestellte Frachtflieger des Modells A350F gemeldet, während der Auftragsbestand von Boeing bei 133 Frachtflugzeugen des Modells 777-300F liege, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 220.04 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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