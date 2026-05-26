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BayWa Aktie 324583 / DE0005194062

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26.05.2026 17:02:48

BayWa Buy

BayWa
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Aktie sei deutlich unterbewertet, da der Markt die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung bereits eingepreist habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine fundierte Einschätzung zum Verlauf des Umstrukturierungsprozesses abzugeben. Deshalb sei ein Investment in die Aktie des Agrarhändlers mit einem extrem hohen Risiko verbunden./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Buy
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.66 € 		Abst. Kursziel*:
125.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
119.38%
Analyst Name::
Rene Rückert 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

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