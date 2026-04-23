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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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23.04.2026
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24.04.2026 07:40:06

Saint-Gobain Neutral

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Als klar positiv wertet er das Signal der Franzosen hinsichtlich eines positiven Preis-Kosten-Verhältnisses trotz Inflation./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
84.00 €
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ben Rada Martin 		KGV*:
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