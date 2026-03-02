Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
75.42CHF
-2.70CHF
-3.46 %
09:00:01
SWX
02.03.2026 10:14:47
Saint-Gobain Hold
Saint-Gobain
75.35 CHF -3.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jon Bell in seiner am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zur Jahresbilanz./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
83.04 €
Abst. Kursziel*:
11.99%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
83.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.70%
Analyst Name::
Jon Bell
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse



