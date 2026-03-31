Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Saint-Gobain Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70.30 €
|
Abst. Kursziel*:
18.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.73%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|10:24
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:24
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10:24
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|63.50
|0.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novartis Sell
|10:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Neutral
|10:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Saint-Gobain Neutral
|10:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|10:21
|
Jefferies & Company Inc.
FRIEDRICH VORWERK Underperform
|09:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|09:24
|
JP Morgan Chase & Co.
London Stock Exchange Overweight