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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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31.03.2026 10:24:49

Saint-Gobain Neutral

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
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18.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.73%
Analyst Name::
Ben Rada Martin 		KGV*:
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10:24 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
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