Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.74 €
|
Abst. Kursziel*:
37.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.47%
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Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
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