NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen für den Baustoffhersteller vor. Der Großteil dieser Änderungen sei auf beschleunigte Desinvestitionen zurückzuführen, schrieb er. Zudem wies Dyson darauf hin, dass die geplante Veräußerung des nordischen Fachvertriebsunternehmen Dahl, der 4,5 Prozent zum Umsatz beisteuere, noch nicht berücksichtigt sei./ck/rob/he;