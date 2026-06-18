Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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18.06.2026 12:30:47
Saint-Gobain Outperform
Saint-Gobain
71.71 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77.64 €
|
Abst. Kursziel*:
22.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
77.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.30%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|29.05.26
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|DZ BANK
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|UBS AG
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|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|12:30
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
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|DZ BANK
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|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
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|Saint-Gobain Neutral
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