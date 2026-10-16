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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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16.10.2026 09:17:38

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Das Preisumfeld in den USA habe sich im September eher durchwachsen entwickelt, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
132.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.48 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
99.76%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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