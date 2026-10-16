Saint-Gobain 61.66 CHF -0.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Das Preisumfeld in den USA habe sich im September eher durchwachsen entwickelt, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.