Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85.00 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117.647 Saint-Gobain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (72.36 EUR), wäre die Investition nun 8’512.94 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 8’512.94 EUR, was einer negativen Performance von 14.87 Prozent entspricht.

Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 35.81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch