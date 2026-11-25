|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Saint-Gobain-Investment?
|
25.11.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85.00 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117.647 Saint-Gobain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (72.36 EUR), wäre die Investition nun 8’512.94 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 8’512.94 EUR, was einer negativen Performance von 14.87 Prozent entspricht.
Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 35.81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.