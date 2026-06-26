Saint-Gobain 74.21 CHF -1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.