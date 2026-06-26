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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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2.62
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09:00:47
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26.06.2026 15:22:48

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
134.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.14 € 		Abst. Kursziel*:
67.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.62%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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