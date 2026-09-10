RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ihre aktualisierten Schätzungen für den Fernsehkonzern beinhalteten nun die Halbjahreszahlen sowie den Einfluss der jüngsten Übernahme von Aktivitäten von Sky Deutschland, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztere steigere den diesjährigen Konzernumsatz deutlich, aber nicht die Profitabilität. Zudem warte sie ab, ob die umfangreichen Synergieziele Realität würden./gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.65 €
|
Abst. Kursziel*:
10.58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.06%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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Analysen zu RTL
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|29.75
|2.59%
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|12:12
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AstraZeneca Sell
|11:41
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JP Morgan Chase & Co.
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|11:22
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JP Morgan Chase & Co.
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