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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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Profitabler RTL-Einstieg? 21.09.2026 10:02:30

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen RTL-Investment gewesen.

RTL
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Am 21.09.2021 wurde das RTL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Anteile betrug an diesem Tag 50.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.986 RTL-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 31.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62.56 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37.44 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 4.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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