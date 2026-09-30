RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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30.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,45 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 29,45 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'964 Punkten notiert. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21'021 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,21 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,34 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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