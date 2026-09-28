RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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28.09.2026 10:02:19
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der RTL-Aktie statt. Der Schlusskurs der RTL-Anteile betrug an diesem Tag 74.03 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13.508 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 30.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 408.62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 59.14 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von RTL betrug jüngst 4.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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