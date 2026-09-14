RTL 30.22 CHF 0.52% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Bernstein-Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV?Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.