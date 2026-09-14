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15.09.2026 08:28:07
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Bernstein-Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV?Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.10%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.40%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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