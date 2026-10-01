RTL Aktie News: RTL am Donnerstagnachmittag schwächer

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 28,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'381 Punkten steht. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,35 EUR ab. Bei 28,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55'512 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,35 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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