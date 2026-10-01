RTL Aktie News: RTL am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die RTL-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 28,60 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'640 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 28,55 EUR. Bei 28,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4'682 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 26,67 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Experten sehen bei RTL-Aktie Potenzial

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren