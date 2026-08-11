RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.40 €
|
Abst. Kursziel*:
8.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.69%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTL
|
12:29
|RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
11.08.26
|RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
11.08.26
|RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (AWP)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming-Geschäft (AWP)