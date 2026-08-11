RTL 30.35 CHF 1.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.