RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysten-Meinungen
|
30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei RTL-Aktie Potenzial
Die jüngsten Expertenmeinungen zur RTL-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der RTL-Aktie abgegeben.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 32,50 EUR beziffert, während der aktuelle RTL-Kurs an der Börse XETRA bei 28,90 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|3,81
|15.09.2026
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|21,11
|10.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
30.09.26
|RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
30.09.26
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
21.09.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (AWP)
Analysen zu RTL
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.