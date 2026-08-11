RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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RTL Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das bestätigte mittelfristige operative Ergebnisziel (Ebita) des Fernsehkonzerns stamme aus der Zeit vor der Übernahme von Sky, und diese habe ursprünglich zusätzliche Erträge und Synergien generieren sollen, schrieb Daniel Kerven in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Doch nun seien die angestrebten Sky-Synergien von 250 Millionen Euro notwendig, um die grundlegende Geschäftsschwäche auszugleichen und das bestehende Ebita-Jahresziel von einer Milliarde Euro aufrechtzuerhalten./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Underweight
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.63%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
32.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.77%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
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