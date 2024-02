FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 225 auf 215 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Schlussquartal 2023 des Pharmakonzerns sei ein schwieriges gewesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Konzern dürften weiter sinken./mis/ajx;