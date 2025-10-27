Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 320 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erholung der Pipeline werde immer noch unterschätzt und das unterdurchschnittliche Wachstum sei mit dem 15-prozentigen Abschlag zur Branche hinreichend eingepreist, schrieb Justin Smith am Montag. Zudem wertet er Aussagen beruhigend, wonach der Pharmakonzern 2026 seine Margen trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Preisseite im chinesischen Diagnostikgeschäft erfolgreich verteidigen will./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
