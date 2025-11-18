NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Krebsmittel Giredestrant habe nach einer vorherigen Enttäuschung in einer anderen Brustkrebs-Patientengruppe nun bereits im frühen Verlauf der LidERA-Studie positive Anfangsresultate erzielt, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Insgesamt werde es nun aber etwas kompliziert, einen Sieg auszurufen wäre jedenfalls verfrüht. Astrazeneca sei ein schneller Verfolger./rob/ag/gl;