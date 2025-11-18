Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’512 -0.7%  SPI 17’194 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’330 -1.1%  Euro 0.9222 0.0%  EStoxx50 5’570 -1.3%  Gold 4’033 -0.3%  Bitcoin 72’411 -1.2%  Dollar 0.7956 -0.1%  Öl 64.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

304.20
CHF
17.00
CHF
5.92 %
10:32:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 09:28:54

Roche Underperform

Roche
306.62 CHF 6.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Krebsmittel Giredestrant habe nach einer vorherigen Enttäuschung in einer anderen Brustkrebs-Patientengruppe nun bereits im frühen Verlauf der LidERA-Studie positive Anfangsresultate erzielt, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Insgesamt werde es nun aber etwas kompliziert, einen Sieg auszurufen wäre jedenfalls verfrüht. Astrazeneca sei ein schneller Verfolger./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
305.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-24.64%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
306.62 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.99%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse