Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
318.90CHF
-3.10CHF
-0.96 %
09:19:28
SWX
11.12.2025 07:09:46
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Detaillierte Daten aus einer Brustkrebsstudie zu Giredestrant untermauerten das Umsatzpotenzial des Krebsmittels in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
322.00 CHF
Abst. Kursziel*:
8.70%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
318.99 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
9.72%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
10.12.25
|Aktien Schweiz knapp behauptet - Roche von Studie gestützt (Dow Jones)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
10.12.25