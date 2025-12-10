Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

11.12.2025 07:09:46

Roche Neutral

Roche
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Detaillierte Daten aus einer Brustkrebsstudie zu Giredestrant untermauerten das Umsatzpotenzial des Krebsmittels in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

