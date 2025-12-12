Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’911 0.0%  SPI 17’773 0.2%  Dow 48’714 0.0%  DAX 24’321 0.1%  Euro 0.9335 0.1%  EStoxx50 5’767 0.2%  Gold 4’344 1.5%  Bitcoin 73’581 0.1%  Dollar 0.7956 0.1%  Öl 61.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Nestlé-Aktie stabil: Konzern ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück
Fraport-Aktie: Dividendenzahlung nach Pandemie-Pause wieder aufgenommen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

315.30
CHF
-2.60
CHF
-0.82 %
14:27:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 12:32:48

Roche Hold

Roche
315.01 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die positive Kursreaktion auf Studiendaten zu einer neuen Hormontherapie der Schweizer bei Brustkrebs sei aus seiner Sicht etwas zu vorschnell gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Vermarktungspotenzial sei schließlich noch sehr unklar./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
325.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
314.10 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
315.01 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.17%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse