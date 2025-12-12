Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
315.30CHF
-2.60CHF
-0.82 %
14:27:28
SWX
12.12.2025 12:32:48
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die positive Kursreaktion auf Studiendaten zu einer neuen Hormontherapie der Schweizer bei Brustkrebs sei aus seiner Sicht etwas zu vorschnell gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Vermarktungspotenzial sei schließlich noch sehr unklar./tav/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
314.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
315.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.17%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
