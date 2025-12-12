Börse Zürich: SMI fester

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.17 Prozent höher bei 12’927.71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.489 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.065 Prozent auf 12’913.50 Punkte an der Kurstafel, nach 12’905.17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12’998.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12’903.36 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.110 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der SMI auf 12’793.74 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 12’193.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11’715.85 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.22 Prozent. Bei 13’199.05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10’699.66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 3.43 Prozent auf 34.64 CHF), Partners Group (+ 2.27 Prozent auf 965.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.30 Prozent auf 59.38 CHF), Swiss Re (+ 1.24 Prozent auf 130.50 CHF) und Holcim (+ 1.12 Prozent auf 76.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2.39 Prozent auf 165.25 CHF), Logitech (-2.31 Prozent auf 93.12 CHF), Lonza (-1.22 Prozent auf 517.80 CHF), Roche (-0.57 Prozent auf 316.10 CHF) und Novartis (-0.40 Prozent auf 105.56 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7’335’187 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274.857 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.18 Prozent an der Spitze im Index.

