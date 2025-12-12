Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’936 0.2%  SPI 17’806 0.4%  Dow 48’771 0.1%  DAX 24’372 0.3%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’777 0.4%  Gold 4’345 1.5%  Bitcoin 73’549 0.1%  Dollar 0.7946 0.0%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
DKSH-Aktie in Grün: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia
BCJ-Aktie stabil: Neuer Geschäftsbereich Digitalisierung
APG SGA-Aktie fester: NZZ plant Beteiligung deutlich aufzustocken
PolyPeptide-Aktie steigt: Strategische Allianz in Indien
R&S-Aktie gewinnt: Chef bekräftigt Transformatoren-Treiber
Suche...
Plus500 Depot

SMI 998089 / CH0009980894

12’938.04
Pkt
32.87
Pkt
0.25 %
15:55:51
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Kursentwicklung 12.12.2025 15:58:23

Börse Zürich: SMI fester

Börse Zürich: SMI fester

Kaum bewegt zeigt sich der SMI aktuell.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.17 Prozent höher bei 12’927.71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.489 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.065 Prozent auf 12’913.50 Punkte an der Kurstafel, nach 12’905.17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12’998.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12’903.36 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.110 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der SMI auf 12’793.74 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 12’193.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11’715.85 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.22 Prozent. Bei 13’199.05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10’699.66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 3.43 Prozent auf 34.64 CHF), Partners Group (+ 2.27 Prozent auf 965.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.30 Prozent auf 59.38 CHF), Swiss Re (+ 1.24 Prozent auf 130.50 CHF) und Holcim (+ 1.12 Prozent auf 76.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2.39 Prozent auf 165.25 CHF), Logitech (-2.31 Prozent auf 93.12 CHF), Lonza (-1.22 Prozent auf 517.80 CHF), Roche (-0.57 Prozent auf 316.10 CHF) und Novartis (-0.40 Prozent auf 105.56 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7’335’187 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274.857 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:33 SMI weiter auf Richtungssuche
09:29 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Im Ausbruchsmodus?
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’444.11 19.26 BWCSGU
Short 13’697.07 13.95 S3TBGU
Short 14’226.69 8.84 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’936.36 12.12.2025 15:54:37
Long 12’353.75 18.98 SYUBYU
Long 12’089.04 13.73 SZEBLU
Long 11’587.41 8.96 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Deutsche Telekom-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/50: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/50. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’936.36 0.24%

finanzen.net News

Datum Titel
15:59 ROUNDUP: Selenskyj besucht umkämpfte Stadt Kupjansk
15:57 GNW-News: Axi gewinnt zwei Finance Magnates 2025 Awards
15:48 Neue Schienenmaut festgelegt - Branche reagiert erleichtert
15:46 GNW-News: Learning Tree International lanciert umfassende KI-gestützte Workforce-Lösungen, um Unternehmen und Behörden zu befähigen, die Vorteile von KI im d...
15:33 ROUNDUP/Cyberangriff: Regierung bestellt russischen Botschafter ein
15:30 WOCHENAUSBLICK: Anleger hoffen auf Jahresendrally - US-Daten als Stellschrauben
15:28 Selenskyj besucht umkämpfte Stadt Kupjansk
15:26 Polen entdeckt Migrantentunnel unter Grenzzaun zu Belarus
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.12.2025 - 15.15 Uhr
15:07 ROUNDUP/Vier Jahre nach der Flut: 'Die Bahn ist zurück im Ahrtal'