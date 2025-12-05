Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

313.40
CHF
3.30
CHF
1.06 %
12:39:45
SWX
05.12.2025 10:48:30

Roche Buy

Roche
310.79 CHF -1.09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die bald anstehenden Daten zum Brustkrebswirkstoff Giredestrant seien für den Pharmakonzern entscheidend und dürften die Vision eines Spitzenumsatzes von mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr untermauern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
314.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
310.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
310.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.03%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

