05.12.2025 10:48:30
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die bald anstehenden Daten zum Brustkrebswirkstoff Giredestrant seien für den Pharmakonzern entscheidend und dürften die Vision eines Spitzenumsatzes von mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr untermauern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
