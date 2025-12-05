Roche 310.79 CHF -1.09% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die bald anstehenden Daten zum Brustkrebswirkstoff Giredestrant seien für den Pharmakonzern entscheidend und dürften die Vision eines Spitzenumsatzes von mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr untermauern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./rob/ag;

