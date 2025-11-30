Roche 304.66 CHF -1.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Luisa Hector in ihrem Ausblick vom Freitagabend. Die solide Dynamik werde durch positive Studienergebnisse aus der Produkt-Pipeline angetrieben. Der Bewertungsrückstand auf die Branche sei bereits geschrumpft und die Kursentwicklung sollte sich beschleunigen./rob/gl/mne;

