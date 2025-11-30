Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Luisa Hector in ihrem Ausblick vom Freitagabend. Die solide Dynamik werde durch positive Studienergebnisse aus der Produkt-Pipeline angetrieben. Der Bewertungsrückstand auf die Branche sei bereits geschrumpft und die Kursentwicklung sollte sich beschleunigen./rob/gl/mne;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
300.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
307.40 CHF
Abst. Kursziel*:
-2.41%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
304.66 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-1.53%
Analyst Name::
Luisa Hector
KGV*:
-
