HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Luisa Hector in ihrem Ausblick vom Freitagabend. Die solide Dynamik werde durch positive Studienergebnisse aus der Produkt-Pipeline angetrieben. Der Bewertungsrückstand auf die Branche sei bereits geschrumpft und die Kursentwicklung sollte sich beschleunigen./rob/gl/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
300.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
307.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
304.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.53%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

