Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
321.40CHF
-0.60CHF
-0.19 %
10:51:44
SWX
11.12.2025 09:51:47
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 314 auf 356 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie seien stark ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Deshalb hob er seine Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmittels von 3 auf 5 Milliarden US-Dollar an./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
356.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
320.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
321.31 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.80%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SLI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Aktien Schweiz knapp behauptet - Roche von Studie gestützt (Dow Jones)
|
10.12.25
|Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent (AWP)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Verluste in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|320.30
|-0.53%
