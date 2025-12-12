SLI-Handel aktuell: SLI notiert im Plus

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0.41 Prozent auf 2’097.35 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.177 Prozent auf 2’092.38 Punkte an der Kurstafel, nach 2’088.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’108.28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’092.04 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0.052 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 2’085.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2’012.47 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Wert von 1’942.61 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.15 Prozent. Bei 2’146.62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Zählern erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3.43 Prozent auf 34.64 CHF), ams-OSRAM (+ 3.20 Prozent auf 7.74 CHF), Schindler (+ 3.01 Prozent auf 294.60 CHF), Partners Group (+ 2.27 Prozent auf 965.80 CHF) und Adecco SA (+ 2.23 Prozent auf 21.98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-2.39 Prozent auf 165.25 CHF), Logitech (-2.31 Prozent auf 93.12 CHF), Lonza (-1.22 Prozent auf 517.80 CHF), Sandoz (-0.98 Prozent auf 58.44 CHF) und Roche (-0.57 Prozent auf 316.10 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7’335’187 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274.857 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

