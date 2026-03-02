Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Novartis-Aktie: CEO erntet Lob von Trump für Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA
Flughafen Zürich-Aktie: Krieg gegen den Iran - keine gestrandeten Passagiere gemeldet
Carlsberg-Aktie: Getränke werden auch in der Schweiz diversifiziert
Suche...
Plus500 Depot
Verkaufsempfehlungen KW 9 02.03.2026 03:11:17

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen

    Bildquelle: Vacclav / Shutterstock.com,cooperr / Shutterstock.com,dedi / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

    Wir schauen gemeinsam auf:
    Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
    Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
    ️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
    Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
    ⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
    Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
    Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
    KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

    Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
    27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
    26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
    26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
    26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
    24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
    Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
    Short 15’374.27 8.92 STVB4U
    SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
    Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
    Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
    Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
    Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
    Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
    Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
    Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
    Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
    EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
    Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

    Top-Rankings

    Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Februar 2026
    Welcher Rohstoff macht das Rennen?
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im Februar 2026
    Welche Kryptowährung macht das Rennen?
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    01:04 WOCHENAUSBLICK: Dax-Rekord nach Nahost-Eskalation erst mal kein Thema mehr
    01:04 ROUNDUP: Israels Armee meldet Angriff aus dem Libanon
    00:55 US-Militär setzt gegen Iran Tarnkappenbomber vom Typ B-2 ein
    00:53 Kleinere vierstellige Zahl an EU-Bürgern ist noch im Iran
    00:52 Emirate: 152 iranische Raketen und gut 500 Drohnen abgewehrt
    00:52 Israels Armee meldet Angriff aus dem Libanon
    00:51 Golfstaaten betonen nach Irans Angriffen Recht auf Selbstverteidigung
    00:50 Goldpreis legt kräftig zu und klettert Richtung 5.400 US-Dollar
    00:38 Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an
    00:19 ROUNDUP: Deutschland behält sich 'militärische Defensivmaßnahmen' vor