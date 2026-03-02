Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9037 0.0%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’387 2.1%  Bitcoin 51’011 0.9%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 78.7 8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ARYZTA-Aktie: Unternehmen senkt Schulden und will Urs Jordi zum permanenten CEO machen
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Leonteq-Aktie: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung
Gurit-Aktie: Auch 2025 weiterhin in den roten Zahlen
Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz ante portas 02.03.2026 07:36:06

Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bei Kühne + Nagel International stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Kühne + Nagel International
175.78 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Kühne + Nagel International wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,73 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,50 CHF je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,22 Milliarden CHF gegenüber 6,76 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 CHF im Vergleich zu 9,97 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 24,70 Milliarden CHF, gegenüber vorherig erwirtschafteten 24,80 Milliarden CHF.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Kühne+Nagel-Aktie wenig bewegt: Übernahme der Europa-Distribution für Koki Group
Brenntag-Aktie gesucht: Investor Kühne könnte beteiligung ausbauen
Kühne+Nagel und Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?