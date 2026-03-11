Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
329.80CHF
-5.40CHF
-1.61 %
11:17:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 09:17:29
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
328.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
329.92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.06%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Zuversicht in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Roche-Aktie in Grün: Aktionäre stimmen allen GV-Anträgen zu - Aus GS wird PS (AWP)
|
10.03.26
|Roche Aktie News: Roche am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)