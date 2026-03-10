Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Den jüngsten Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant in der Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe er bereits befürchtet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das größere kommerzielle Potenzial liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
335.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
338.28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.51%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:29
|Roche Aktie News: Roche am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26