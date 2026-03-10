Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

336.70
CHF
4.30
CHF
1.29 %
13:53:46
SWX
10.03.2026 12:58:59

Roche Hold

Roche
338.28 CHF 2.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Den jüngsten Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant in der Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe er bereits befürchtet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das größere kommerzielle Potenzial liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
335.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
338.28 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.51%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse