Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns zu einem Wirkstoff gegen Übergewicht hätten enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das gelte hinsichtlich der Erwartungen von Roche als auch mit Blick auf Daten von Wettbewerbern in diesem Marktsegment./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
323.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
323.54 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.09%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
10:28
|Outperform von Bernstein Research für Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
10:22
|JP Morgan Chase & Co.: Roche-Aktie erhält Neutral (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche mit herben Abschlägen am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07:39
|Roche erleidet Forschungsrückschlag mit Hoffnungsträger Giredestrant (AWP)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|324.80
|-4.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:04
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|10:41
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|10:37
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|10:35
|
Deutsche Bank AG
Lufthansa Hold
|10:31
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|10:30
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold
|10:29
|
Deutsche Bank AG
Vossloh Buy