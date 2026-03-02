Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.03.2026 12:23:51

Roche Buy

Roche
341.38 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
384.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
340.70 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
341.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.48%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

