Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
384.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
340.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
341.38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.48%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
