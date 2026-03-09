Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

325.20
CHF
-16.00
CHF
-4.69 %
10:24:23
SWX
09.03.2026 09:37:29

Roche Outperform

Roche
327.31 CHF -3.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant gegen Brustkrebs mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Die vom Pharmakonzern präsentierten Studiendaten zu dem Medikament seien "nicht gerade hilfreich", schrieb Analyst Justin Smith am Montag in seiner ersten Reaktion. Roche habe jüngst geäußert, dass Giredestrant zum umsatzstärksten Medikament im Unternehmen avancieren könnte. Unter dem Strich ändere der Rückschlag aber nichts an der fortdauernden Erholung der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente, so der Experte./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
395.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
322.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
22.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
327.31 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:37 Roche Outperform Bernstein Research
09:30 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:29 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
06.03.26 Roche Buy UBS AG
06.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
