Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant gegen Brustkrebs mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Die vom Pharmakonzern präsentierten Studiendaten zu dem Medikament seien "nicht gerade hilfreich", schrieb Analyst Justin Smith am Montag in seiner ersten Reaktion. Roche habe jüngst geäußert, dass Giredestrant zum umsatzstärksten Medikament im Unternehmen avancieren könnte. Unter dem Strich ändere der Rückschlag aber nichts an der fortdauernden Erholung der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente, so der Experte./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
395.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
322.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
327.31 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
10:33
|Roche-Aktie tiefrot: Präsident des Pharmariesen hält weitere Verhandlungen mit den USA für "absolut richtig" - Forschungsrückschlag (AWP)
|
10:22
|JP Morgan Chase & Co.: Roche-Aktie erhält Neutral (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche mit herben Abschlägen am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07:39
|Roche erleidet Forschungsrückschlag mit Hoffnungsträger Giredestrant (AWP)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|322.90
|-5.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|
Bernstein Research
Roche Outperform
|09:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|09:29
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:16
|
Jefferies & Company Inc.
GEA Buy
|08:51
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|08:45
|
Warburg Research
Wacker Neuson Buy
|08:43
|
JP Morgan Chase & Co.
GEA Underweight