Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Giredestrant in der PersevERA-Brustkrebsstudie beseitige das Potenzial des Mittels als Erstlinientherapie fortgeschrittener Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen, schrieb James Quigley am Montag. Der Löwenanteil des dem Mittel zugeschrieben Werts liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
349.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
324.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
325.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.06%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:42
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|326.00
|-4.45%
