Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Giredestrant in der PersevERA-Brustkrebsstudie beseitige das Potenzial des Mittels als Erstlinientherapie fortgeschrittener Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen, schrieb James Quigley am Montag. Der Löwenanteil des dem Mittel zugeschrieben Werts liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:23 / GMT





