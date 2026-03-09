Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, sei eine Enttäuschung, schrieb James Gordon am Montag. Eine Überreaktion der Aktie böte allerdings eine Kaufgelegenheit. Denn das deutlich höhere kommerzielle Potenzial als ergänzende Behandlung werde am Markt immer noch nicht ausreichend gewürdigt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
410.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
323.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
323.54 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.72%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
10:28
|Outperform von Bernstein Research für Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
10:22
|JP Morgan Chase & Co.: Roche-Aktie erhält Neutral (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche mit herben Abschlägen am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07:39
|Roche erleidet Forschungsrückschlag mit Hoffnungsträger Giredestrant (AWP)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
