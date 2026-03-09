Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, entziehe den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
323.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
325.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.53%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
