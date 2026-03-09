Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, entziehe den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
323.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
325.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.53%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.03.26 Roche Buy UBS AG
06.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
