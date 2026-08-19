Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,62 Prozent höher bei 4.361,51 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.334,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,14 Prozent auf 63,23 US-Dollar, nach 63,32 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,29 Prozent auf 1.731,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.726,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.297,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.294,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,64 Prozent auf 91,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 0,54 Prozent auf 85,40 US-Dollar, nach 84,94 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,31 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,32 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,54 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,63 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,60 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 313,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,63 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,04 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,78 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,90 Prozent auf 118,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 117,56 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,85 Prozent auf 124,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 122,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch