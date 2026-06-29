Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
203.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
187.70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Richemont Aktie News: Richemont zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Börse Zürich: SLI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
26.06.26
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|12:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|188.20
|0.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:59
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|12:53
|
UBS AG
Danone Buy
|12:12
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|12:12
|
Deutsche Bank AG
Evonik Hold
|12:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|12:10
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|12:10
|
UBS AG
Volkswagen Neutral