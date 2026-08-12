Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 195,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Die Richemont-Aktie sank bis auf 194,55 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 199,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 126'713 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 53,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,37 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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