SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Richemont-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119.85 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 83.438 Richemont-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 14’313.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 171.55 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43.14 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 100.54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch