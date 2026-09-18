Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die Richemont-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 171,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'934 Punkten steht. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 171,90 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 170,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 606'058 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,97 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,35 EUR aus.

Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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