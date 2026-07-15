Richemont 194.49 CHF 6.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Luxuskonzern am Mittwoch eine sehr starke Entwicklung, die ein positives Signal für die gesamte Branche setze. Er rechnet nun mit deutlich steigenden Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie von Richemont./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.