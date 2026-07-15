Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Luxuskonzern am Mittwoch eine sehr starke Entwicklung, die ein positives Signal für die gesamte Branche setze. Er rechnet nun mit deutlich steigenden Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie von Richemont./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
193.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194.49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.26%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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